Se profundiza la grieta entre el presidente Trump y la opositora Machado

El distanciamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la opositora venezolana María Machado no responde a un solo episodio, sino a una acumulación de señales políticas que, con el paso del tiempo, fueron marcando una ruptura silenciosa pero sostenida.

Recientemente, el debate político ha rescatado publicaciones antiguas de la red social X que ilustran el origen de esta fricción. Los mensajes proviene de figuras fundamentales del círculo más cercano de Marchado: Magallí Meda descalifica duramente a Trump, cuestionando su liderazgo y calificándolo de "llorón" pese a ocupar la Presidencia.

Corina Yoris, también vinculada al entorno político de Machado, afirma que una sociedad debe estar "muy mal" para tener a Trump como candidato presidencial, incluso aclarando que no era simpatizante de Hillary Clinton.

Aunque estos mensajes fueron publicados años atrás, reflejan una postura crítica persistente dentro del equipo más cercano a María Machado hacia Trump y su liderazgo. En la política estadounidense —y particularmente en el trumpismo— este tipo de posicionamientos no suele pasar desapercibido, menos aún cuando provienen de actores que luego buscan puentes o respaldos estratégicos.

A esto se suma otro factor clave: la cercanía política y discursiva de María Machado con sectores del Partido Demócrata, especialmente con la administración de Joe Biden. Durante años, su narrativa internacional encontró mayor eco en Washington bajo gobiernos demócratas, lo que terminó reforzando la percepción de alineamiento partidista en un contexto donde Trump privilegiaba relaciones basadas en lealtad política clara.

El resultado es un enfriamiento evidente. Para Trump, el liderazgo opositor venezolano dejó de ser visto como un aliado confiable, mientras que para Machado el respaldo republicano perdió centralidad frente a otros apoyos internacionales. Así, entre críticas públicas, mensajes en redes sociales y afinidades políticas cruzadas, se fue construyendo una distancia que hoy pesa en el tablero geopolítico venezolano.