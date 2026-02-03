Encargada de Negocios de USA anuncia reapertura de embajada en Caracas y presenta plan de tres fases

La encargada de Negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, publicó un video anunciando oficialmente la reapertura de la embajada norteamericana en Caracas y los pasos que se ejecutarán durante este nuevo inicio de relaciones entre ambos países.

«Hola, Venezuela. Mi nombre es Laura Dogu. Me siento muy honrada de ejercer el cargo de encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela. Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Y ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países", dijo.

Por otra parte, la diplomática delineó la visión que guiará su gestión: "Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas".

El plan de tres fases

Dogu presentó la hoja de ruta concreta que seguirá la misión estadounidense, estructurada en tres etapas secuenciales:

"Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad." "Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos." "Y tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática."

Este anuncio marca un hito en la abrupta reanudación de relaciones diplomáticas plenas entre Washington y Caracas.