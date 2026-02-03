Nicolás Maduro Guerra a un mes del secuestro presidencial: «Estarás entre nosotros más temprano que tarde»

El diputado Nicolás Maduro Guerra publicó un mensaje al cumplirse un mes del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores. El parlamentario destacó la resiliencia del pueblo y el compromiso con la continuidad del proyecto bolivariano.

Este martes, el diputado Nicolás Maduro Guerra difundió un mensaje a través de sus redes sociales para conmemorar el primer mes del secuestro de su padre, el presidente Nicolás Maduro, y la primera combatiente, Cilia Flores. El suceso, ocurrido tras la agresión militar estadounidense del pasado 3 de enero, fue recordado por el parlamentario con una expresión de fe en su pronto retorno.

En sus declaraciones, Maduro Guerra reflexionó sobre el impacto personal y político que ha generado la ausencia del jefe de Estado. Subrayó la falta que hace el liderazgo directo del mandatario, caracterizado por su capacidad de respuesta inmediata y visión estratégica en la resolución de problemas nacionales.

Pese a calificar este periodo como una etapa sumamente compleja y dolorosa, el legislador aseguró que la coyuntura ha servido para ratificar la preparación del pueblo venezolano. Según sus palabras, la sociedad ha demostrado estar facultada para afrontar retos de esta magnitud, transformando la incertidumbre en una certeza de unidad y resistencia.

El parlamentario reiteró que la gestión gubernamental y las bases populares permanecen firmes en la defensa de la soberanía y la dignidad del país, especialmente frente a las presiones internacionales. Aseguró que el compromiso actual es garantizar la continuidad del camino trazado por Bolívar y Chávez, enfocado en el desarrollo integral y el bienestar de la familia venezolana.

Finalmente, Maduro Guerra ratificó que la ruta para superar este conflicto seguirá basada en la paz total, el diálogo y el ejercicio de la diplomacia. Concluyó su mensaje instando al equipo de gobierno y a la ciudadanía a trabajar con determinación en la construcción de un modelo inclusivo, manteniendo la esperanza en el reencuentro con la pareja presidencial.