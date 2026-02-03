Presidentes Petro y Trump sostienen reunión en la Casa Blanca

Reunión en la Casa Blanca de Petro y Trump

3 de febrero de 2026.- El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sostiene este martes una reunión con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington junto a sus respectivas delegaciones.



La información fue dada por la Presidencia de Colombia a través de su cuenta en la red social X y compartió imágenes del encuentro entre ambas autoridades.



Petro y Trump se saludaron en el Salón Este de la Casa Blanca antes de su reunión privada en el Despacho Oval.



Está previsto que ambas partes aborden temas de interés como la lucha contra el narcotráfico y recomponer las relaciones bilaterales, tras meses de señalamientos entre los dos jefes de Estado.



Junto a Petro está la canciller Rosa Villavicencio, entre otros funcionarios; mientras que por la delegación de EEUU participan el vicepresidente, James David Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.



Esta reunión ocurre luego de que Trump acusara, sin pruebas, a Petro de presuntamente estar vinculado con el narcotráfico y de amenazar con una agresión contra Colombia.



Por su parte, el jefe de Estado colombiano criticó a EEUU por sus ataques contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, asesinando a personas acusadas de supuestamente estar relacionadas con organizaciones criminales, pero tampoco presentó pruebas de ello.



A inicios de enero pasado, ambos presidentes tuvieron una conversación telefónica y se anunció la visita oficial que Petro haría a Washington para reunirse con Trump.