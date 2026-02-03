"Un nuevo capítulo": Jefa diplomática de EEUU anunció el inicio formal de sus funciones por una Venezuela próspera

La nueva jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos, la embajadora Laura Dogu, anunció el inicio formal de sus funciones en el país y reiteró su visión sobre el futuro de Venezuela.

Bajo el cargo de Encargada de Negocios, marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

"Nuestra presencia aquí marca un nuevo capítulo y ya estamos listos para comenzar a trabajar por una Venezuela estable y próspera", afirmó.

Con una trayectoria destacada en la región, Dogu recordó su labor previa como Embajadora en Honduras y Nicaragua.

En esta ocasión, llega con el respaldo directo del presidente Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio, para encabezar lo que calificó como un "momento histórico".La diplomática fue enfática al señalar que su gestión se centrará en la implementación de una hoja de ruta estratégica dividida en tres pilares fundamentales:

Estabilización y seguridad:

Restaurar el orden y la tranquilidad en el país.

Recuperación económica: Impulsar medidas que beneficien directamente a todos los venezolanos.

Transición democrática: Fomentar una Venezuela "amigable, estable, próspera y democrática".

Dogu destacó que la reapertura del espacio aéreo y la emisión de nuevas licencias generales son pasos clave que ya se están ejecutando para fortalecer la economía. Asimismo, subrayó su compromiso de trabajar mano a mano con diversos sectores de la sociedad venezolana.

"Nuestra presencia aquí hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar. ¡Manos a la obra!", concluyó la diplomática en su mensaje.

El video finaliza mostrando a Dogu ingresando a las instalaciones de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, rodeada de su equipo, lo que simboliza el restablecimiento operativo de la sede diplomática.