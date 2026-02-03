Un documento interno muestra al ejército de Vietnam preparándose para una posible guerra con Estados Unidos

HANOI, Vietnam 3 de febrero de 2026— Un año después de que Vietnam elevara sus relaciones con Washington al más alto nivel diplomático, un documento interno muestra que sus fuerzas armadas estaban tomando medidas para prepararse ante una posible "guerra de agresión" estadounidense y consideraban a Estados Unidos una potencia "beligerante", según un informe publicado el martes, informó Prensa Asociada.

Más que simplemente exponer la dualidad de Hanoi en su enfoque hacia Estados Unidos, el documento confirma un profundo temor a que fuerzas externas fomenten un levantamiento contra el liderazgo comunista en una supuesta "revolución de color", como la Revolución Naranja de 2004 en Ucrania o la Revolución Amarilla de 1986 en Filipinas.

Otros documentos internos que The 88 Project, una organización de derechos humanos especializada en abusos de derechos humanos en Vietnam, citó en su análisis apuntan a preocupaciones similares sobre los motivos de Estados Unidos en Vietnam.

"Existe consenso en todo el gobierno y en los diferentes ministerios", afirmó Ben Swanton, codirector de The 88 Project y autor del informe. "No se trata simplemente de un elemento marginal o paranoico dentro del partido o del gobierno".