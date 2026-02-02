Bill y Hillary Clinton ceden en la investigación de la Cámara sobre Jeffrey Epstein y aceptan testificar

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaron declarar, a lo que se habían resistido durante mucho tiempo, días antes de que la Cámara votara a favor de declararlos en desacato.

2 de febrero de 2026.-Bill y Hillary Clinton acordaron el lunes testificar en la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cediendo a las exigencias de su presidente republicano días antes de que se preveía que la Cámara votara a favor de declararlos en desacato penal al Congreso, infromó Annie Karnie para Los Tiempos de Nueva York.

Durante meses, los Clinton se mantuvieron firmes en su negativa a cumplir con las citaciones del representante James R. Comer, de Kentucky, presidente republicano del panel, que describieron como inválidas y legalmente inaplicables. Acusaron a Comer de formar parte de un complot para convertirlos en adversarios políticos del presidente Trump y prometieron combatirlo en este asunto hasta el momento que fuera necesario.

Pero después de que algunos demócratas del panel se unieran a los republicanos en una votación para recomendar acusarlos de desacato penal, un primer paso extraordinario para remitirlos al Departamento de Justicia para su procesamiento, los Clinton finalmente se declararon firmes y accedieron a cumplir plenamente con las exigencias de Comer.

En un correo electrónico enviado al Sr. Comer el lunes por la noche, los abogados de los Clinton dijeron que sus clientes "se presentarán a declarar en fechas mutuamente acordadas" y pidieron que la Cámara no siga adelante con una votación de desacato, que había sido programada para el miércoles.

"Ellos negociaron de buena fe. Ustedes no", declararon portavoces de los Clinton en un comunicado. "Dijeron bajo juramento lo que sabían, pero a ustedes no les importó. Sin embargo, el expresidente y el exsecretario de Estado estarán presentes".

Que el Sr. Clinton testifique en la investigación de Epstein sería casi inédito. Ningún expresidente ha comparecido ante el Congreso desde 1983, cuando el presidente Gerald R. Ford lo hizo para hablar sobre la celebración del bicentenario de la promulgación de la Constitución en 1987. Cuando el Sr. Trump fue citado en 2022 por el comité selecto que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, tras dejar el cargo, demandó al panel para intentar bloquearlo. El panel finalmente retiró la citación.

La decisión de los Clinton culminó una batalla de meses entre ellos y el Sr. Comer. Fue una victoria para los esfuerzos del presidente republicano por desviar el foco de la investigación de su panel sobre Epstein de los vínculos de Trump con Epstein y el manejo del asunto por parte de su administración y hacia demócratas prominentes que alguna vez se asociaron con el financiero caído en desgracia y su compañera de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.

En una carta enviada el sábado al Sr. Comer, obtenida por The New York Times, los abogados del Sr. Clinton intentaron una vez más limitar las posibles entrevistas con los Clinton. Dijeron que el Sr. Clinton aceptaría una entrevista transcrita de cuatro horas con todo el comité, algo que previamente había descrito como una solicitud inapropiada y sin precedentes para un expresidente.

Los abogados solicitaron que se permitiera a la Sra. Clinton, quien ha declarado no haber conocido ni hablado con el Sr. Epstein, hacer una declaración jurada en lugar de testificar. Sin embargo, afirmaron que ella también se sometería a una entrevista en persona si el comité insistía en ello, "con las adaptaciones necesarias a la escasez de información que ofrece sobre este asunto", según la carta.