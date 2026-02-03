Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
Brutal ataque masivo hiersónico de Rusia contra Ucrania
(VIDEO) Brutal ataque masivo hiersónico de Rusia contra Ucrania
Por:
Miguel Ruiz Calvo
|
Martes, 03/02/2026 01:24 PM
|
Versión para imprimir
Brutal ataque masivo hiersónico de Rusia contra Ucrania
Credito: Miguel Ruiz Calvo
Martes,03 de febrero de 2026.- Brutal ataque masivo hipersónico de Rusia contra Ucrania, la OTAN y Ucrania no esperaban eso.
En este directo analizaremos las últimas informaciones sobre UCRANIA y Oriente Medio, haciendo especial hincapié en las novedades del campo de batalla y geopolíticas.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
628
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
"Un nuevo capítulo": Jefa diplomática de EEUU anunció el inicio formal de sus funciones por una Venezuela próspera
Nicolás Maduro Guerra a un mes del secuestro presidencial: «Estarás entre nosotros más temprano que tarde»
Encargada de Negocios de USA anuncia reapertura de embajada en Caracas y presenta plan de tres fases
Se descompone públicamente en plena Casa Blanca
(VIDEO) Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa
Sean Conner: “Venezuela representa un cambio de las tácticas de la guerra con consecuencias inconmensurables”
Frente a la Defensoria del Pueblo, en Caracas
(VIDEO) Miguel Ángel Hernández del PSL: sólo la lucha cambia la vida
Colapsa el puente Guaruríes tras fuertes precipitaciones y desbordamiento de río en el estado Mérida
Trump anuncia que India sustituirá crudo ruso por petróleo venezolano tras acuerdo arancelario
La irreverencia de Trevor Noah en los Grammy desata furia y amenazas legales de Trump
¿Qué se espera de la reunión entre Petro y Trump?
Aerolíneas retoman gradualmente vuelos hacia Venezuela
Fiscalía de EEUU solicita aplazar audiencia del presidente Nicolás Maduro para el 26 de marzo
Estos son los bonos que el Sistema Patria entregará en febrero
Solo limita a acreedores del Pdvsa
Los detalles del alcance de la nueva «protección» a Citgo
Gobierno venezolano desmiente nueva «fake news» sobre el inexistente Cártel de los Soles
La clave detrás de una ruptura silenciosa
Se profundiza la grieta entre el presidente Trump y la opositora Machado
Alza de 60,6% mensual: Venezuela aumentó en 302.000 barriles diarios exportaciones petroleras en enero
INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se prevén en seis estados del país
China: secuestro del presidente Maduro fue una violación grave al derecho internacional
Gaceta Oficial 43.296 jueves 15 de enero 2026
(VIDEO) Magallanes se corona campeón de la temporada 2025-2026
Venezuela requiere US$3.200 millones anuales para producir 1.500.000 bd de petróleo en 2030
Así viví el ataque del #3Ene: El día que Catia tembló bajo los estruendosos misiles estadounidenses
Estudiantes convocaron una protesta en la UCV este 3 de febrero para exigir una “amnistía real”
Las excarcelaciones con cuentagotas: Foro Penal contabiliza 687 presos políticos en Venezuela
(VIDEO) Venezuela designa a Félix Plasencia como representante diplomático ante EEUU
“¡Libertad para todos!” Familiares de presos políticos suman 26 noches de vigilia por la libertad de los detenidos
Delcy Rodríguez se reunió con Laura Dogu, encargada de negocios de EEUU
La divisa en el BCV superó los 372 Bs.
Cotización del Dólar en Venezuela este lunes 02 de febrero 2026
(VIDEO) Diosdado Cabello, rueda de prensa del PSUV, 2 febrero 2026
Estados Unidos
Bill y Hillary Clinton ceden en la investigación de la Cámara sobre Jeffrey Epstein y aceptan testificar
'Inmigración Fuera' en los Grammy: Cantantes Bad Bunny, Billie Eilish y otros usan discursos para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump.
Según La Nación
Argentina compró $ 808 millones a Estados Unidos para pagar intereses al Fondo Monetario Internacional
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad anuncia el inicio del proceso de captación, selección y admisión para el período II-2026
Gobierno Bolivariano garantiza el retorno de más de 170 connacionales
Mejora en la atención cardiovascular
Hospital Universitario de Los Andes inició implantación de marcapasos
Argentina: Milei supera los 63000 despidos en el sector público
Huelga paraliza el transporte público en Alemania
Todos dejan que el fascismo avance.
(VIDEO) Milei, el socio del fascismo
Denuncian falso positivo contra el luchador social Oglis Ramos detenido arbitrariamente hace meses
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
Se descompone públicamente en plena Casa Blanca
(VIDEO) Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa
Frente a la Defensoria del Pueblo, en Caracas
(VIDEO) Miguel Ángel Hernández del PSL: sólo la lucha cambia la vida
Delcy Rodríguez se reunió con Laura Dogu, encargada de negocios de EEUU
(VIDEO) Diosdado Cabello, rueda de prensa del PSUV, 2 febrero 2026
Todos dejan que el fascismo avance.
(VIDEO) Milei, el socio del fascismo
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
"Un nuevo capítulo": Jefa diplomática de EEUU anunció el inicio formal de sus funciones por una Venezuela próspera
Se descompone públicamente en plena Casa Blanca
(VIDEO) Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa
Frente a la Defensoria del Pueblo, en Caracas
(VIDEO) Miguel Ángel Hernández del PSL: sólo la lucha cambia la vida
Trump anuncia que India sustituirá crudo ruso por petróleo venezolano tras acuerdo arancelario
¿Qué se espera de la reunión entre Petro y Trump?
Revise noticias similares en la sección:
Internacionales
Encargada de Negocios de USA anuncia reapertura de embajada en Caracas y presenta plan de tres fases
Se descompone públicamente en plena Casa Blanca
(VIDEO) Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa
CARICATURA: Por más que nos revelemos somos piezas útiles del sistema
Frente a la Defensoria del Pueblo, en Caracas
(VIDEO) Miguel Ángel Hernández del PSL: sólo la lucha cambia la vida
Colapsa el puente Guaruríes tras fuertes precipitaciones y desbordamiento de río en el estado Mérida
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad