Las excarcelaciones con cuentagotas: Foro Penal contabiliza 687 presos políticos en Venezuela

03-02-26.-La ONG Foro Penal informó este lunes que registra un total de 687 presos políticos en Venezuela. Este reporte se conoce luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, días después de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos en Caracas el 3 de enero por fuerzas estadounidenses.En un boletín difundido en sus redes sociales y con datos actualizados al 2 de febrero, la organización detalló que, del total, 600 son hombres y 87 mujeres. Asimismo, 505 son civiles y 182 pertenecen al ámbito militar. De estas 687 personas, 686 son adultos y una es menor de edad.Discrepancias en las cifras de liberaciónDesde que se anunció la liberación de un "número importante" de detenidos el 8 de enero, las cifras han variado ligeramente entre los organismos de monitoreo. Mientras que el Foro Penal ha confirmado 344 excarcelaciones, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) elevó la cifra a 349 liberados hasta la fecha.Organizaciones de derechos humanos han aclarado que en la mayoría de los casos no se trata de una liberación plena o absolución, sino que se les han otorgado medidas sustitutivas a la pena de prisión. Así lo explicó a la agencia de noticias Efe Martha Tineo, coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).Mientras tanto, familiares de los detenidos se mantienen en vigilia a las afueras de centros penitenciarios, donde han pernoctado durante semanas para exigir la liberación de sus parientes.Este proceso ocurre en un contexto marcado por las detenciones masivas que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según la Fiscalía, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría ya excarceladas- y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo". No obstante, ONG y partidos de oposición consideran que son inocentes y denuncian que se trata de actos de "represión" política.El gobierno venezolano opina que en el país no hay presos políticos, argumentando que quienes son señalados como tales están encarcelados por "la comisión de terribles hechos punibles".