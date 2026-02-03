Estos son los bonos que el Sistema Patria entregará en febrero

La plataforma digital del Sistema Patria inició formalmente la distribución de las asignaciones económicas correspondientes al mes de febrero de 2026.

Por lo tanto, los ciudadanos inscritos en los diversos programas de protección social comenzarán a recibir de forma progresiva los depósitos en sus monederos virtuales. Esto previa notificación vía mensaje de texto a través del número oficial 3532.

Entre los bonos de Patria que se activan de manera fija durante los primeros días del mes de febrero destacan:

Hogares de la Patria, el cual se asigna según el número de integrantes del núcleo familiar.

Bono de Economía Familiar, dirigido específicamente a complementar los gastos básicos del hogar.

100% Escolaridad para apoyar en la escolaridad de niños y jóvenes, se le asigna al jefe de hogar.

José Gregorio Hernández mantienen su continuidad para garantizar el apoyo a personas con discapacidad.

Los montos han sido actualizados para responder a la dinámica económica actual. Los sectores priorizados como las madres gestantes y lactantes recibirán los estipendios de Parto Humanizado y Lactancia Materna con los nuevos ajustes.

Verifica tus datos y los de tu carga familiar

Es fundamental que los beneficiarios verifiquen que su carga familiar esté correctamente registrada y que realicen la encuesta de salud y servicios.

El Sistema Patria es la única vía oficial para la asignación de estos recursos. La entrega se realiza de manera directa y sin gestores, consolidándose como la herramienta tecnológica más eficiente para la defensa del bienestar social en Venezuela frente al asedio económico externo.

Para el mes de febrero el monto del Bono de Guerra Económica para pensionados del IVSS es de 1.805 bolívares.