Podemos ratificó respaldo absoluto a Delcy Rodríguez y apuesta por el turismo como eje económico

Caracas 3 de febrero de 2026).- El partido Por la Democracia Social (Podemos) ratificó este martes su apoyo incondicional a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, destacando su liderazgo bajo los ideales del socialismo bolivariano para enfrentar los desafíos económicos y fortalecer la unidad nacional, informó Prensa de Solidaridad,

La directora nacional del área económica de Podemos, Delcy Sierralta, subrayó que el partido "reafirma el apoyo rotundo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien ha liderado con orgullo y valentía las riendas de nuestro país bajo los ideales socialistas, demostrando que somos un pueblo de paz, de unión y, sobre todo, pacífico", en referencia a las acciones de gobierno orientadas a la recuperación económica y la consolidación de la estabilidad política y social.

Destacó además los esfuerzos del gobierno por reanudar relaciones bilaterales y desbloquear activos para fortalecer la economía venezolana, en lo que consideró un paso estratégico en medio de un contexto internacional complejo. Rodríguez ha impulsado contactos diplomáticos con representantes de Estados Unidos, incluyendo reuniones con un enviado norteamericano para avanzar en una agenda común de energía, comercio y diálogo tras años de tensiones políticas y sanciones económicas.

Celebran nombramiento de Daniela Cabello

En nombre de la Dirección Nacional de Podemos, Sierralta felicitó a Daniela Cabello por su trayectoria en cargos claves del desarrollo económico y de la promoción de la imagen del país, destacando cómo su labor al frente de la Fundación Marca País en 2023 y de la Agencia de Promoción de Exportaciones en 2024 fue determinante para incrementar la visibilidad de productos venezolanos en mercados internacionales.

La dirigente política celebró la reciente designación de Cabello como Ministra del Poder Popular para el Turismo, un nombramiento que la presidenta encargada Delcy Rodríguez oficializó el 2 de febrero de 2026, Daniela Cabello, asume el cargo en momentos clave para la promoción del turismo y la diversificación económica.

"Con Delcy y Daniela Cabello, el turismo de Venezuela será el segundo petróleo", afirmó Sierralta, en una metáfora que resume la apuesta oficial por el sector turístico como alternativa para dinamizar la economía nacional, reducir la dependencia de los hidrocarburos y atraer inversión extranjera y nacional.

Llamado al sector productivo y autoridades locales

Podemos extendió un llamado al sector hotelero, operadores turísticos, agencias de viajes y a todos los actores vinculados al turismo para acompañar la gestión de la presidenta Rodríguez y de la ministra Cabello. Asimismo, instó a alcaldes y alcaldesas de todo el territorio nacional a suspender los cobros de impuestos específicos a lancheros, operadores terrestres y espectáculos públicos, como medida para fomentar la reactivación económica y contribuir al éxito del Gobierno en esta fase de recuperación.

"Seguiremos avanzando para recuperar la estabilidad económica, política y social de nuestro país. Aquí en Podemos la juventud está comprometida para seguir levantando nuestro país internacionalmente y le decimos al pueblo venezolano que cuentan con nosotros y que seguiremos luchando", concluyó.