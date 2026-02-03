(VIDEO) Venezuela designa a Félix Plasencia como representante diplomático ante EEUU

03-02-26.-El canciller venezolano Yván Gil oficializó este lunes el nombramiento de Félix Plasencia como el nuevo representante diplomático del país ante los Estados Unidos. La designación trascendió tras la reunión de alto nivel sostenida en el Palacio de Miraflores entre la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la diplomática Laura Dogu.Este movimiento busca normalizar los canales de comunicación entre Caracas y Washington, marcando un punto de inflexión en el diálogo bilateral. El encuentro con la jefa de la Unidad de Asuntos para Venezuela de los EE. UU. facilitó el camino para retomar los lazos formales.Durante su intervención, Gil aclaró que este nombramiento forma parte de un proceso más amplio de reestructuración diplomática. El canciller enfatizó que la llegada de Plasencia a la misión representa el inicio de una revisión exhaustiva de toda la cooperación técnica y política entre ambos países.“El Gobierno Bolivariano ha sido enfático en construir una agenda productiva y de paz, fundamentada estrictamente en el respeto mutuo“, afirmó Gil ante los medios de comunicación. Con esta postura, el Ejecutivo venezolano busca consolidar una relación institucional estable tras años de tensiones.