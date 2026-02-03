La conectividad aérea con Venezuela comienza a restablecerse tras un largo período de restricciones. Este lunes, República Dominicana confirmó oficialmente la reanudación de operaciones de transporte aéreo con Venezuela, marcando un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y en el panorama regional de aviación comercial.

La Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana informó que aprobó la reactivación de vuelos de pasajeros, carga y correo entre ambos países, en el contexto de un acuerdo alcanzado por sus respectivos gobiernos. La medida pone fin a casi dos años de suspensión y abre la puerta a una progresiva normalización del tráfico aéreo.

A esta decisión se suman anuncios de varias aerolíneas internacionales que han comenzado a reorganizar sus operaciones con miras a retomar vuelos hacia Venezuela. Desde rutas regionales hasta conexiones transatlánticas, el país vuelve a figurar en los planes de expansión de compañías que habían cesado actividades en años recientes.

República Dominicana reactiva vuelos

El comunicado de la JAC dominicana señala que la reanudación de vuelos responde a un acuerdo bilateral que contempla el transporte de pasajeros, carga y correo. Aunque no se detallaron las frecuencias ni aerolíneas específicas, se espera que operadores dominicanos y venezolanos retomen gradualmente sus rutas tradicionales.

Wingo confirma retorno desde Medellín

La aerolínea colombiana Wingo anunció el pasado 29 de enero que retomará sus vuelos entre Medellín y Caracas a partir del 1 de marzo. A través de su cuenta de Instagram, la empresa recordó que la ruta Bogotá-Caracas sigue operativa, consolidando su presencia en el mercado venezolano.

La conectividad con Colombia se fortalece con múltiples opciones: Laser Airlines y Avior Airlines cubren la ruta hacia Bogotá, mientras que Laser también ofrece vuelos hacia el destino turístico de Cartagena y a España.

American Airlines e Iberia preparan regreso

American Airlines informó que planea reanudar su servicio diario a Venezuela, aunque aún espera la aprobación oficial del gobierno. Por su parte, Iberia comunicó que está reorganizando sus recursos y planificación para retomar sus vuelos a Caracas a principios de abril, lo que marcaría el regreso de una de las principales aerolíneas europeas al país.

TAP Air Portugal fija fecha

Otra aerolínea europea, TAP Air Portugal, confirmó que volverá a operar la ruta Lisboa-Caracas a partir del 30 de marzo. La decisión forma parte de una estrategia de reconexión con destinos latinoamericanos, en medio de una recuperación gradual del sector aéreo.

La aerolínea Rutaca activó rutas estratégicas que conectan el sur del continente con el oriente venezolano, incluyendo los trayectos Manaos-Caracas-Porlamar y Boa Vista-Puerto Ordaz-Porlamar, impulsando así el turismo receptivo y la integración regional.

La aerolínea bandera de Venezuela, Conviasa, continúa liderando las rutas de largo alcance con sus vuelos directos hacia Moscú, Rusia, y La Habana, Cuba, fortaleciendo los lazos de cooperación y el intercambio comercial entre estas naciones.

Con estas operaciones aéreas se ofrece una gama de ofertas de destinos para los usuarios, promoviendo el desarrollo económico y la movilidad segura de los venezolanos y visitantes extranjeros.

Cabe destacar que más temprano, eEl secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, celebró los anuncios y aseguró que "una gran cantidad de países quieren reanudar vuelos a Venezuela". Durante su rueda de prensa semanal, afirmó que todos son "bienvenidos" «Ojalá los países del mundo dejaran el miedo, porque es parte del ‘fake news’ constante contra nuestro país», expresó.