"Nueva Ley de Hidrocarburos busca inversión rentable sin ceder soberanía en el subsuelo", afirma Rodolfo Sanz

El diputado defendió que la reforma responde a una “necesidad económica” para atraer capital y tecnología, elevar producción y exportaciones, y fortalecer la capacidad del Estado para infraestructura y salarios.

En entrevista con Óscar Schemel en Análisis Situacional, el diputado Rodolfo Sanz calificó la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos como una "necesidad" para relanzar la economía venezolana con mayor producción y exportación petrolera, apoyada en inversión externa y reglas de rentabilidad.



"Estamos frente a la necesidad económica de utilizar nuestros inmensos recursos naturales, para acceder a los mercados internacionales y para fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo social de Venezuela", afirmó, al plantear que el crecimiento reciente requiere un componente petrolero robusto para traducirse en bienestar.

Sanz sostuvo que, pese a la recuperación de la economía real, los ingresos actuales no alcanzan para restituir plenamente el estado de bienestar y mejorar salarios.

"No es suficiente para aumentar el ingreso y sobre todo el salario de los trabajadores venezolanos", dijo. Por eso insistió: "Este país para que pueda haber prosperidad tiene que producir petróleo, tiene que exportar petróleo, tiene que industrializar los hidrocarburos".

En su explicación, el diputado remarcó que el objetivo de la reforma es hacer viable la inversión, combinando capital y tecnología para incrementar la producción. "Necesitamos aumentar la producción de petróleo. Eso se hace con inversión y esta ley busca es hacer más atractiva la inversión", afirmó.



Sobre los incentivos, señaló que el Estado puede ajustar parámetros como regalías de acuerdo con la rentabilidad y el riesgo. "El Estado puede perfectamente jugar con la regalía. Yo puedo bajarte la regalía dependiendo de la rentabilidad de tu negocio y del tiempo", expresó, en referencia al diseño económico de los proyectos.

"No estamos entregando la propiedad de los yacimientos"



Sanz subrayó que esa flexibilización no implica cesión de soberanía ni propiedad sobre los yacimientos. "Ahí no estamos entregando ni la propiedad de los yacimientos. Absolutamente nada ni mucho menos la soberanía", puntualizó.

Asimismo, reforzó la idea central: "Nadie va a venir a un negocio que no le sea rentable, tenemos que hacer, que el negocio petrolero sea rentable para quienes van a venir a invertir a Venezuela".



En el plano de administración de ingresos, respaldó los fondos anunciados por el Ejecutivo. "La presidenta ha planteado un fondo para la infraestructura, y un fondo para la protección social de los trabajadores, el ingreso y el salario", dijo.

Además, propuso un tercer mecanismo de blindaje: "Agrego un tercer fondo. Hay que crear un fondo de ahorro intergeneracional para blindar la República", argumentó, al advertir sobre los ciclos petroleros: "Venezuela ha tenido procesos cíclicos, buenos tiempos, malos tiempos cuando la renta cae".



El parlamentario también planteó que la apertura permitiría mejorar el acceso financiero internacional de la industria. "Con esta apertura PDVSA va a volver a los mercados financieros internacionales. emitir nuevos bonos para aplanar la deuda externa, atraer dinero fresco", afirmó, al señalar que el objetivo estratégico debe ser que los recursos se queden en el país y no se fugue capital: "¿Cómo vamos a evitar la fuga de capital?", preguntó, como parte del debate pendiente.