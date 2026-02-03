La irreverencia de Trevor Noah en los Grammy desata furia y amenazas legales de Trump

La 68.ª entrega de los Premios Grammy no será recordada solo por la música, sino por el momento en que el presentador Trevor Noah decidió romper el "pacto de silencio" que rodea a las élites políticas de Estados Unidos. Con una valentía editorial poco común en las grandes galas, Noah lanzó un dardo directo al "elefante en la habitación": el vínculo de figuras de alto poder con el caso de Jeffrey Epstein.

Durante el monólogo de apertura, Noah comparó la ambición de los artistas por un Grammy con el deseo de Donald Trump de adquirir Groenlandia, rematando con una frase que dejó al auditorio en un silencio electrizante: "Tiene sentido porque, desde que la isla de Epstein ya no existe, Trump necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton". Lejos de retractarse, el comediante desafió la conocida maquinaria legal del expresidente preguntando en vivo: "¿Qué vas a hacer al respecto?".

Como era de esperarse, la respuesta de Trump no tardó en llegar. A través de Truth Social, el exmandatario arremetió contra Noah calificándolo de "patético", "inepto" y "tonto MC", asegurando que la gala fue "lo peor" y "prácticamente imposible de ver" People.

Trump insistió en que nunca ha estado en la isla de Epstein y anunció que ha dado instrucciones a sus abogados para demandar a Noah por una suma millonaria, acusándolo de difamación. Sin embargo, es conocido el pasado del actual presidente de EEUU, de abusos y maltrato a mujeres, así como las imágenes junto a Jeffrey Epstein.

Más allá de la anécdota, la acción de Noah representa un acto de soberanía humorística. En una industria que suele caminar con cautela para no incomodar a los grandes poderes, Noah actuó como el catalizador de una verdad incómoda que muchos sectores prefieren ignorar. Al enfrentar posibles consecuencias, con sátira el comediante cruzó una "línea roja" y expuso la vulnerabilidad de quienes utilizan las demandas como bozal para evitar el escrutinio público.