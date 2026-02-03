Ministro Padrino López: “FANB apoya el esfuerzo por la unión nacional y el retorno de la pareja presidencial"

Presidenta (E) Delcy Rodríguez y el Ministro para la Defensa Vladimir Padrino López

3 de febrero de 2026.- El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, Vladimir Padrino López, expresó este martes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), "aún con las heridas abiertas", respalda plenamente la hoja de ruta trazada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la cual se centra en la reconciliación y el retorno de Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.



A través de un mensaje en sus redes sociales, Padrino calificó el evento del pasado 3 de enero como una acción desproporcionada por parte de la "mayor potencia nuclear del mundo", pero enfatizó la capacidad de reacción de los uniformados venezolanos.



“Aquella madrugada del 3 de enero respondimos con los medios y fuerzas disponibles: unos ofrendaron sus vidas y otros lograron preservarla al tiempo que caían las bombas. Eso lo saben quienes nos agredieron y lo saben también los hombres y mujeres de uniforme”, sentenció el Ministro.



Aseguró que, a pesar de lo sucedido, la cohesión militar no se fracturó. "Ocurrió todo lo contrario; y a pesar del secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su señora esposa (...) se mantuvo intacta la fidelidad a la Constitución y a quien le ha tocado el reto de dirigir a Venezuela: la presidenta encargada Delcy Rodríguez, nuestra comandante en jefe”, afirmó.



“Ninguna decisión ha sido tomada en detrimento de la soberanía, ni en menoscabo de la Independencia nacional, la cual (...) es y será siempre la condición sine qua non para las relaciones de Venezuela con el mundo”.



El titular de Defensa hizo un llamado a la reflexión nacional: “Espero que todos los actores de la vida nacional sepan interpretar el momento histórico que vive la Nación”, concluyó, reafirmando las consignas de "Independencia o nada" y "Leales siempre, traidores nunca".