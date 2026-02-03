Trump anuncia que India sustituirá crudo ruso por petróleo venezolano tras acuerdo arancelario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, que India, uno de los mayores consumidores de energía en el mundo, dejará de comprar petróleo a Rusia para volcar su mirada hacia los pozos de Venezuela y el mercado estadounidense.



El anuncio, realizado tras una llamada telefónica con el primer ministro Narendra Modi, marca un giro drástico en la política comercial de Nueva Delhi, que hasta hace poco se mantenía como el principal cliente del crudo siberiano con descuento.

El acuerdo, descrito por Trump como un "gesto de amistad", no solo implica un cambio de proveedores, sino también un alivio económico para el gigante asiático. Como contrapartida al cese de las importaciones rusas, Washington reducirá los aranceles recíprocos aplicados a los productos indios, bajándolos de un 25% a un 18%.

Además, se eliminará un recargo adicional del 25% que la administración Trump había impuesto en agosto pasado como sanción directa por el financiamiento indirecto de la guerra en Ucrania a través de la compra de energía a Moscú.

"India aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela", escribió el mandatario en su red Truth Social. Esta decisión ocurre en un contexto donde Washington ha reforzado su control sobre la producción y venta del crudo venezolano, tras los eventos políticos de principios de enero que derivaron en la detención de Nicolás Maduro. Según el mandatario estadounidense, esta maniobra busca asfixiar económicamente a Vladímir Putin y acelerar el fin del conflicto en Europa del Este.

Pese al optimismo de la Casa Blanca, el primer ministro Modi se mostró más cauteloso en sus declaraciones oficiales. Aunque celebró la reducción de aranceles para los productos fabricados en la India, no hizo mención explícita al cronograma de salida del mercado ruso en sus redes sociales. Sin embargo, analistas internacionales coinciden en que la presión arancelaria de Trump y la reciente flexibilización de sanciones sobre el sector petrolero venezolano han dejado a Nueva Delhi con poco margen de maniobra fuera de la órbita de Washington.