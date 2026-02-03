Alza de 60,6% mensual: Venezuela aumentó en 302.000 barriles diarios exportaciones petroleras en enero

De acuerdo con la agencia Reuters, las exportaciones petroleras venezolanas cerraron enero en una media de 800.000 barriles diarios. Las ventas a EEUU subieron en 185.000 bd, de los cuales Chevron colocó el 77,5%.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela repuntaron hasta alcanzar unos 800 000 barriles diarios (bpd) en enero, frente a los 498.000 bpd de diciembre, tras la extracción del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el fin del bloqueo petrolero al país, lo que permitió a los operadores realizar la mayor parte de las exportaciones, según muestran los datos de transporte marítimo, citados por Reuters.

En promedio, el incremento fue de 302.000 barriles diarios en solo un mes, un alza en términos relativos de 60,6% del volumen de crudo nacional colocado en los mercados internacionales.

El mes pasado, Estados Unidos recuperó su posición como principal destino del crudo venezolano, con unos 284.000 barriles diarios exportados, de las cuales 220.000 -el 77,5% del flujo total- fueron colocadas por Chevron, que aprovecha su condición de incumbente estadounidense en el mercado nacional de hidrocarburos.

Las exportaciones petroleras a Estados Unidos aumentaron en un promedio de 185.000 barriles por día, lo que supone un gran aumento de 88,9% con respecto a las 99.000 bpd enviados el mes anterior.

Las comercializadora de productos petrolertos, Vitol y Trafigura exportaron unos 12 millones de barriles de crudo y fueloil venezolanos con licencias estadounidenses, lo que supone una media de 392.000 barriles diarios en enero, principalmente a terminales de almacenamiento en el Caribe, según muestran los datos, desde donde comenzaron a exportar y comercializar cargamentos a clientes en Estados Unidos, Europa y la India.