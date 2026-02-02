'Inmigración Fuera' en los Grammy: Cantantes Bad Bunny, Billie Eilish y otros usan discursos para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres", dijo Bad Bunny en el escenario. "Somos humanos".

2 de febrero de 2026.-Los Premios Grammy 2026 se celebraron en Los Ángeles el domingo por la noche. Pero muchos de los asistentes pensaron en Minneapolis, donde los recientes tiroteos fatales de Alex Pretti y Renee Good durante las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del presidente Trump han provocado indignación nacional, informó yahoo.com/entertainment.

"Antes de agradecer a Dios, voy a decir ¡Fuera Inmigración!", dijo Bad Bunny al aceptar el Premio Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por "Debí Tirar Más Fotos".

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres", dijo la estrella puertorriqueña, quien encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la próxima semana. "Somos humanos y somos estadounidenses".

Sé que es difícil no odiar hoy en día. Y pensaba que a veces nos contaminamos, no sé cómo decirlo en inglés. El odio se vuelve más poderoso con más odio —continuó—. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, debemos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos; amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y así es como se hace: con amor. No lo olviden, por favor.

Más tarde, al aceptar su Grammy al Álbum del Año, Bad Bunny dijo: «Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para perseguir sus sueños».