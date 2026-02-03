Gaceta Oficial 43.296 jueves 15 de enero 2026

Gaceta Oficial 43296, jueves 15 enero 2026.

Official Gazette 43296, Thursday, January 15, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Resolución que confiere el Premio Nacional de Investigación Educativa Simón Rodríguez a los y las trabajadores de la educación, que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria a Álvaro Gregorio Rodríguez Flores.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria a José Morgan Villalobos Lozano.

Resolución que otorga el beneficio de Pensión de Sobreviviente a Gregoria Jaimes de Pereira.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria a Hugo José Hernández Verenzuela.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución que designa a María Laura Colina de Acosta, como Directora General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en condición de Ad Honorem.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Marcos Manuel Chourio Yanes, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo y competencia en materia Contra la Corrupción.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a María Paola Arévalo Flores, a la Fiscalía Quincuagésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y Fauna Doméstica.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Jenny Carolina Benavides Garrillo, a la Fiscalía Quincuagésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares, y sede en la ciudad de Santa Bárbara.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Esther Eneimar Susana Assad Hidalgo, a la Fiscalía Octogésima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Jurisdicción en el estado La Guaira, con competencia en las materias de Derechos y Garantías Constitucionales, Contencioso Administrativo y Especial Inquilinario.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Glavimar José García Cedeño, en la Fiscalía Cuadragésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, y sede en Cabimas.