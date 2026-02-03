Estudiantes convocaron una protesta en la UCV este 3 de febrero para exigir una “amnistía real”

03-02-26.-El movimiento estudiantil convocó una protesta para el 3 de febrero en la Universidad Central de Venezuela (UCV) con la finalidad de exigir una “amnistía real”.Los estudiantes realizaron esta convocatoria como respuesta al anuncio que hizo el 30 de enero la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de proponer una ley de amnistía general que abarque los hechos de violencia política desde el año 1999 hasta la actualidad.La manifestación comenzará a las 10:00 am en los espacios del campus universitario. Entre las exigencias del movimiento estudiantil está la amnistía total para los presos, encarcelados, perseguidos y exiliados por razones políticas.Asimismo, piden transparencia en los procesos judiciales de los presos políticos y “garantías de no repetición” para que estas personas puedan sentirse a salvo en el país.Los estudiantes explicaron que la UCV ha sido en sus 300 años de historia un escenario de luchas democráticas y confianza para los ciudadanos. Destacaron que ese simbolismo los compromete con la sociedad venezolana y con las personas que son injustamente detenidas y judicializadas en el país.“Somos parte de una comunidad que cree en la libertad, en la justicia y en la dignidad humana. También somos madres, esposas, hermanos e hijos de venezolanos que están presos solo por pensar distinto”, expresaron los universitarios.El movimiento estudiantil invitó a alumnos, profesores, sociedad civil y a toda la comunidad en general a sumarse a la convocatoria para exigir que la amnistía propuesta por el gobierno encargado sea pronta y real.Propuesta de ley de amnistíaLa presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció una propuesta de ley de amnistía general a todos los presos políticos el 30 de enero durante el acto de apertura del Año Judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).Rodríguez indicó que una comisión llevará en los próximos días a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para formalizar la anulación de las causas judiciales por razones políticas existentes desde el año 1999 hasta la actualidad.La presidenta encargada aclaró que la Ley de Amnistía General no incluirá “tal como lo contempla nuestra Constitución, a aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos”.Este anuncio ocurre tras semanas de excarcelaciones progresivas de presos políticos en diferentes cárceles del país, las cuales iniciaron el 24 diciembre de 2025, pero se intensificaron tras un anuncio hecho el 8 de enero por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.Aunque desde el oficialismo se asegura que más de 800 presos políticos han sido excarcelados desde entonces, organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos señalan que la cifra verificada ha sido mucho menor.Aunque todavía se desconoce la agenda legislativa de esta semana, se espera que para el martes 3 y el jueves 5 de febrero entre en la orden del día la propuesta de ley de amnistía para ser debatida por los parlamentarios.