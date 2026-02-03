Gobierno venezolano desmiente nueva «fake news» sobre el inexistente Cártel de los Soles

La información fue desmontada a través de una publicación realizada este lunes 2 de febrero por la cuenta en la red social X «Miraflores al Momento»

El Gobierno Bolivariano desmintió la falsa noticia (Fake News) publicada por el Diario Las Américas, donde se asegura que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está reorganizando el inexistente Cártel de los Soles.

La información fue desmontada a través de una publicación realizada este lunes 2 de febrero por la cuenta en la red social X «Miraflores al Momento».

El artículo del citado medio, firmado por Miguel Ángel Martin Tortabu, busca revivir la falsa narrativa del Cártel de los Soles, usada por la extrema derecha para impulsar y justificar las agresiones contra el país.

El pasado 6 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró la afirmación de que el llamado “Cártel de los Soles” sea una organización narcotraficante real en la acusación formal contra el presidente, Nicolás Maduro, quien fue secuestrado por el gobierno de Donald Trump en una agresión militar perpetrada en Caracas el sábado 3 de enero.

​La rectificación pone en duda la legitimidad de la designación como grupo terrorista extranjero que la administración Trump promovió en 2025, informó el diario estadounidense The New York Times.

En los últimas semanas se han divulgado falsas informaciones de medios extranjeros contra Venezuela y su Alto Mando Político, en particular contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello que, de acuerdo a lo afirmado por las autoridades busca desacreditar y dividir.