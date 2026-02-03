La Casa Blanca dice que si habrá reunión con Delcy Rodríguez

La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt Credito: Web

3 de febrero de 2026.- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió este martes a la posibilidad de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reúna con el mandatario de EE.UU., Donald Trump.



"No tengo fecha para la visita en este momento. Sé que es algo que se ha discutido, pero no hay planes firmes por el momento", respondió Leavitt durante una conferencia de prensa.



La vocera también fue consultada por la liberación de presos en Venezuela e indicó que se trata de "un compromiso" que Rodríguez asumió, por el cual están "complacidos" en la Administración Trump. "Y esperamos que continúe", declaró.



Las palabras de Leavitt coinciden con el encuentro de este martes entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, una reunión desarrollada en el Despacho Oval. Al respecto, la portavoz puntualizó que los detalles de la plática serán develados por el propio republicano en su red, Truth Social.

Más sobre petróleo



En la misma comparecencia, habló del nuevo acuerdo comercial entre EE.UU. y la India luego de una llamada entre Trump y el primer ministro indio, Narendra Modi.



"India se comprometió no solo a dejar de comprar petróleo ruso, sino también a comprar petróleo de EE.UU., y quizás también de Venezuela, lo que ahora beneficiará directamente a EE.UU. y al pueblo estadounidense", añadió.



Un pacto que Trump ya había adelantado a bordo del Air Force One. "Va a comprar petróleo de Venezuela, y no de Irán", apuntó sobre la India.



El lunes, Rodríguez recibió a la diplomática estadounidense Laura Dogu, quien fue designada como encargada de negocios de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela con el propósito de recomponer las relaciones bilaterales, suspendidas desde 2019.



Y ese mismo día la mandataria encargada venezolana designó al embajador Félix Plasencia como representante diplomático de Caracas ante el Gobierno de EE.UU.