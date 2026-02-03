Delcy Rodríguez se reunió con Laura Dogu, encargada de negocios de EEUU

Delcy Rodríguez se reúne con la encargada de negocios de EE.UU., Laura Dogu. #delcylavozdelapaz pic.twitter.com/6WWStE0tnK — Tuitero Gabo (@TuiteroGabo) February 2, 2026

03-02-26.-Este lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con la encargada de negocios de Estados Unidos (EEUU) de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, con el fin de cumplir con la agenda de trabajo entre ambos países.Según la información compartida por la cancillería, la reunión se llevó a cabo en el palacio de Miraflores.Por su parte, la diplomática estadounidense utilizó el encuentro para exponer formalmente la estrategia de tres etapas diseñada por el secretario de Estado, Marco Rubio.«Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación y transición», precisó Dogu tras la reunión.En este contexto, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez mantiene este acercamiento como parte de un proceso exploratorio iniciado el 9 de enero. El Palacio de Miraflores busca restablecer las embajadas mientras aborda las consecuencias de lo que califican como el secuestro de Maduro y Cilia Flores.