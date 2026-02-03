INAMEH reporta precipitaciones de intensidad variable se prevén en seis estados del país

Este martes prevalece cielo de parcial a despejado en buena parte del país en la mañana; no obstante, se espera formación nubosa, algunas de gran desarrollo vertical, productora de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, principalmente en zonas de Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

De acuerdo con el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), habrá nubosidad estratiforme, con posibles lluvias o lloviznas dispersas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, este de Miranda, norte de Aragua, Carabobo, Yaracuy, Apure, Barinas y oeste de Portuguesa.

Luego del mediodía se prevé incremento de la cobertura nubosa con presencia de núcleos convectivos, asociados a lluvias o chubascos y descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, oeste de Delta Amacuro, Apure, los Andes, Lara, Falcón y Zulia. Asimismo, algunas lluvias dispersas en Miranda, norte de Aragua, Carabobo y en el Piedemonte Andino.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira, en la mañana predominan algunas nubes del tipo estratiforme productoras de lloviznas dispersas al este de la entidad y en zonas de montaña; el resto del periodo, se estima cielo de parcial a despejado con baja probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas extremas en la ciudad de Caracas máxima rondando los 31°C en la tarde y una mínima en la madrugada de 18°C.