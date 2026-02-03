Donald Trump dice que tuvo una "muy buena reunión" y que "se llevó bien" con el presidente de Colombia Gustavo Petro

Credito: Oficina de Prensa de la Presidencia de Colombia / Anadolu vía Getty Images

El presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente Trump, quienes recientemente intercambiaron duros insultos, mantuvieron una reunión en la Casa Blanca que ambos calificaron de productiva y amistosa.

El encuentro representa un cambio drástico tras meses de crecientes tensiones, que incluyeron revocaciones de visas, amenazas arancelarias y la suspensión de la ayuda estadounidense a Colombia.

3 de febrero de 2026.-El presidente Trump afirmó haber tenido una muy buena reunión con el presidente colombiano Gustavo Petro el martes, tras la visita del líder colombiano a la Casa Blanca, que se realizó a puerta cerrada, informó La Colina.

"Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo conocí. No lo conocía en absoluto. Nos llevamos muy bien", declaró Trump cuando The Hill le preguntó durante una rueda de prensa en el Despacho Oval cómo había ido la reunión y si habían llegado a un acuerdo sobre las medidas antinarcóticos.

"Y estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en otras cosas, incluyendo las sanciones", añadió.

Trump recibió a Petro en el Despacho Oval el martes, pocas semanas después de que ambos líderes intercambiaran pullas tras la operación estadounidense para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro el mes pasado.

Petro, por su parte, calificó su reunión con Trump de "muy positiva" durante una conferencia de prensa en la embajada de Colombia en Washington, destacando que tuvo un "tono optimista y constructivo".

El líder colombiano también afirmó que Trump le regaló una gorra roja con la leyenda "Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo".

Trump había acusado previamente a su homólogo colombiano de "fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos". Cuando se le preguntó el mes pasado sobre una posible operación militar en Colombia, Trump dijo: "Me parece bien".