(VIDEO) Magallanes se corona campeón de la temporada 2025-2026

03-02-26.-Este lunes 2 de febrero, los Navegantes del Magallanes se coronaron campeón de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en el sexto juego de la gran final ante Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, dejando el marcador en 14-6.La nave turca logró imponerse en la serie decisiva 4-2, alcanzando su título número 14 en la pelota venezolana.Los turcos desde el primer inning hicieron su primera carrera del juego. En el segundo, Luis Sardiñas trajo la segunda con un bambinazo solitario y lo propio hizo Renato Núñez en el cuarto inning, para emparejar las acciones en ese momento 3-3.La paridad se mantuvo hasta el siguiente episodio, cuando los bates "Filibusteros" hilvanaron un grandioso rally de siete anotaciones. Una ventaja (10-3) que ampliaron en el sexto con un inmenso vuelacerca de Rougner Odor por todo el jardín central y la daga llegó en la alta del séptimo con tres anotaciones más a la cuenta de los carabobeños, sellada con otra remolcada de Odor con un doble.Las carreras de los locales fueron anotadas de la siguiente manera: una en el segundo, dos en el tercero, una en el séptimo con jonrón de Hernán Pérez y dos en la baja del octavo capítulo, cuando ya era muy tarde, para buscar reaccionar.