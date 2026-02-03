China: secuestro del presidente Maduro fue una violación grave al derecho internacional

China reafirmó este martes, cuando se cumple un mes del ataque militar estadounidense a Venezuela y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, que esas acciones "hegemónicas" violan de manera grave el derecho internacional.

Al responder a una pregunta de teleSUR de cómo evalúa los acontecimientos actuales y qué papel desempeña China para garantizar la liberación del mandatario Maduro, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, dijo que hace un mes, Estados Unidos llevó a cabo descaradamente ataques militares contra Venezuela y detuvo por la fuerza al presidente constitucional y a su esposa.

"Estas acciones hegemónicas violan gravemente el derecho internacional, vulneran la soberanía de Venezuela y amenazan la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a esto", manifestó el vocero.

Remarcó que "China apoya a Venezuela en la salvaguardia de su soberanía, dignidad y derechos legítimos".

La nación asiática -aseveró Lin- "colaborará con la comunidad internacional para defender firmemente los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, adhiriendo a los principios fundamentales de la moral internacional y defendiendo la equidad y la justicia internacionales".