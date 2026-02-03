(VIDEO) Miguel Ángel Hernández del PSL: sólo la lucha cambia la vida

Martes, 03 de febrero de 2026.- Desde el acto organizado por el Encuentro Nacional por los Derechos del Pueblo, frente a la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la plaza Morelos de Caracas, hizo uso de la palabra Miguel Ángel Hernandez del PSL:



Un punto clave es el repudio categórico, inequívoco a la agresión imperialista del ultra derechista Donald Trump.



En lo que toca al Partido Socialismo y Libertad, del cual yo soy parte, hemos repudiado el secuestro de Maduro y Cilia Flores y lo ratificamos con todas las letras, porque ese fue el objetivo de la operación criminal que ejecutó el imperialismo norteamericano el pasado tres de enero.



Allí se produjo una masacre, una verdadera masacre, asesinaron a más de cien personas, fueron heridos más de cien, no sólo se atacaron objetivos militares, instalaciones del ejercito sino también instalaciones civiles, viviendas. El IVIC fue afectado por las bombas, por los drones del ultra derechista Donald Trump, que como lo dijo en enero del año pasado, tiene un objetivo y esta acción brutal que se llevó a cabo el tres es parte de ese objetivo, que es revertir la crisis de dominación hegemónica del imperialismo norteamericano, que ya tiene décadas.



Busca volver a hacer a América grande, como ellos dijeron, por eso amenaza a Cuba, amenaza a Groenlandia, amenaza...



Esta acción es parte de una agresión que busca revertir, como decía antes, la crisis der dominación del imperialismo norteamericano.





