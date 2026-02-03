“¡Libertad para todos!” Familiares de presos políticos suman 26 noches de vigilia por la libertad de los detenidos

Credito: Web

03-02-26.-Bajo la consigna “¡Libertad para todos!”, familiares de los presos políticos cumplen este lunes, 2 de febrero, 26 días de presencia ininterrumpida en las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como en Zona 7 y distintas cárceles en la espera de ver salir del centro penitenciario a sus seres queridos.



A pesar de las condiciones climáticas, el grupo de manifestantes se mantiene firme en los alrededores de la estructura exigiendo una respuesta oficial sobre el estado de salud de sus allegados y su liberación inmediata.



Los voceros de la protesta han denunciado la prolongación injustificada del sufrimiento tanto de los detenidos como de sus familias.



La organización Un Mundo Sin Mordaza dio a conocer que los familiares mantienen su postura de no abandonar el lugar hasta obtener respuestas concretas sobre la libertad de sus hijos.



Bajo el lema “Que sean todos”, la protesta pacífica se ha convertido en un símbolo de resistencia civil frente a la opacidad del sistema judicial.



El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que 895 personas han sido excarceladas desde noviembre de 2025 en el país, un proceso que, reiteró, inició el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas.



Mientras, la ONG Foro Penal asegura contabilizar solo 344 excarcelaciones desde inicios del mes de enero, y denuncian que aún hay 687 presos políticos en Venezuela.

