Se descompone públicamente en plena Casa Blanca

(VIDEO) Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa

Por: | | Versión para imprimir

Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa

Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa

Credito: The Mexican Family

Martes, 03 de febrero de 2026.- Trump se quiebra en vivo en la Casa Blanca, frente a la prensa.

Hoy analizamos en tiempo real el momento que está dando la vuelta al mundo: Donald Trump se descompone públicamente en plena Casa Blanca tras la liberación de millones de archivos que podrían cambiar el rumbo de su futuro político.

Las cámaras lo captaron con el rostro desencajado, palabras contradictorias y acusaciones desesperadas. ¿Qué hay en esos documentos? ¿Por qué su reacción fue tan descontrolada?

Conectamos los puntos clave, repasamos los nombres implicados y te mostramos por qué este episodio podría marcar un antes y un después.

No es opinión, es lo que se vio y lo que se dijo. Y lo estamos cubriendo en vivo, sin cortes, sin filtro.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 833 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad