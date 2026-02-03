Fiscalía de EEUU solicita aplazar audiencia del presidente Nicolás Maduro para el 26 de marzo



La Fiscalía Federal de Estados Unidos ha solicitado al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, posponer la audiencia contra el "depuesto" presidente Nicolás Maduro del 17 al 26 de marzo de 2026. El fiscal Jay Clayton argumentó que el tiempo adicional es necesario por razones logísticas y para el intercambio de pruebas entre las partes.

Durante su primera audiencia, Maduro rechazó los cargos de narcotráfico y armas, calificándolos de "absurdos". La defensa sostiene que la acusación de traficar cocaína es inconsistente, ya que es ampliamente conocido que Venezuela no cultiva ni exporta dicha droga.

Tras la primera audiencia, en donde Mauro se declaró inocente, el juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el mandatario se mantenga en prisión en Nueva York hasta el próximo 17 de marzo, fecha en el que se celebraría su próxima audiencia.

Sin embargo, en una carta dirigida al juez Hellerstein, el fiscal federal Jay Clayton solicitó que esa sesión se cambie para al 26 de marzo, argumentando razones logísticas y de intercambio de pruebas.

La Fiscalía señala que este tiempo adicional es necesario para que pueda presentar pruebas y para que la defensa tenga oportunidad de revisarlas.

En su primera audiencia, Maduro declaró ser un prisionero de guerra y ser el presidente de Venezuela. Maduro manifestó ser un "prisionero de guerra" y afirmó: "Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país".

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron secuestrados el 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos en Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua, que dejó tras su paso cien muertos, entre militares y civiles.

"Soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", afirmó Maduro en una audiencia de 30 minutos. "No soy culpable", dijo sobre los cargos de tráfico de drogas, acusado de ser el jefe del Cartel de los Soles, siendo una de las primeras pruebas eliminadas por su inconsistencia, y de armas, otra prueba que tildan de absurda, por lo que se enfrenta ante la justicia de Estados Unidos, otro cuestionamiento al gobierno de Trump por atribuirse este rol contra un mandatario soberano de otro país. Cilia Flores, su esposa y primera dama de Venezuela, también se declaró inocente.

Los últimos años de Maduro estuvieron marcados por una gran crisis, en parte originadas por las medidas coercitivas y sanciones de EEUU, así como las constantes agresiones y conspiraciones de la oposición aliada con los intereses de EEUU.

Luego de los ataques de los EEUU contra Venezuela, abandonó el guión por las supuestas exportaciones de drogas de Venezuela a EEUU por el de las exportaciones petroleras y la toma del control sobre los hidrocarburos venezolanos.

Delcy Rodríguez reemplazó en la presidencia a Maduro, como presidenta encargada y rápidamente suscribió acuerdos petroleros, bajo presión, con el presidente Donald Trump, que ha manifestado tener control de esta industria en Venezuela a conveniencia de los intereses de EEUU.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha suscrito dichos acuerdos con Donald Trump y actualmente impulsa una reforma a la Ley de Hidrocarburos para abrir la industria estatal a capitales privados extranjeros, consolidando el control estadounidense sobre las reservas de petróleo del país.