Mencionó el comandante Hugo Chávez

(VIDEO) La razón por la que Estados Unidos quiere un gobierno complaciente, es el petróleo venezolano

Por: | | Versión para imprimir

Comandante Hugo Chávez: La razón por la que Estados Unidos quiere un gobierno complaciente, es el petróleo venezolano

Comandante Hugo Chávez: La razón por la que Estados Unidos quiere un gobierno complaciente, es el petróleo venezolano

Credito: Agencias-Aporrea

Martes, 03 de febrero de 2026.- La razón por la que Estados Unidos quiere un gobierno complaciente, es el petróleo venezolano, mencionó en una entrevista, hace muchos años, el comandante Hugo Chávez.

A modo de recordatorio, publicamos un extracto del video que no tiene desperdicio.

La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano.

Aquí, aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta.

Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de cien años.

A Estados Unidos se le está acabando el petróleo, mencionó Chávez

En los últimos cien años todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 737 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Otras noticias sobre el tema La planta insolente


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre La planta insolente

Revise noticias similares en la sección:
Energía y Petróleo para el Pueblo


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad


Revise noticias similares en la sección:
Economía