(VIDEO) La razón por la que Estados Unidos quiere un gobierno complaciente, es el petróleo venezolano

Martes, 03 de febrero de 2026.- La razón por la que Estados Unidos quiere un gobierno complaciente, es el petróleo venezolano, mencionó en una entrevista, hace muchos años, el comandante Hugo Chávez.A modo de recordatorio, publicamos un extracto del video que no tiene desperdicio.La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano.Aquí, aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta.Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de cien años.A Estados Unidos se le está acabando el petróleo, mencionó ChávezEn los últimos cien años todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados.