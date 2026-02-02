Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(VIDEO) Diosdado Cabello, rueda de prensa del PSUV, 2 febrero 2026
Por:
VTV
|
Lunes, 02/02/2026 11:56 PM
|
Versión para imprimir
Diosdado Cabello, rueda de prensa del PSUV, 2 febrero 2026
Credito: Venezolana de Televisión
Lunes, 02 de febrero de 2026.- Rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este 2 de febrero de 2026, con la vocería de su secretario general, Diosdado Cabello.
Esta nota ha sido leída aproximadamente
535
veces.
La fuente original de este documento es:
Venezolana de Televisión (
http://www.vtv.gov.ve
)
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Estados Unidos
Bill y Hillary Clinton ceden en la investigación de la Cámara sobre Jeffrey Epstein y aceptan testificar
'Inmigración Fuera' en los Grammy: Cantantes Bad Bunny, Billie Eilish y otros usan discursos para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump.
Según La Nación
Argentina compró $ 808 millones a Estados Unidos para pagar intereses al Fondo Monetario Internacional
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad anuncia el inicio del proceso de captación, selección y admisión para el período II-2026
Gobierno Bolivariano garantiza el retorno de más de 170 connacionales
Mejora en la atención cardiovascular
Hospital Universitario de Los Andes inició implantación de marcapasos
Argentina: Milei supera los 63000 despidos en el sector público
Huelga paraliza el transporte público en Alemania
Todos dejan que el fascismo avance.
(VIDEO) Milei, el socio del fascismo
Denuncian falso positivo contra el luchador social Oglis Ramos detenido arbitrariamente hace meses
Convocado por el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo
#FueraTrumpYLaCIAdeVenezuela gritará el Twitazo unitario de esta noche a la 7: 00 PM
Japón encuentra tierras raras en aguas profundas
Trump sugiere "juntar" al chavismo y a la oposición para la transición en Venezuela
EEUU: Departamento de Justicia da por concluida la investigación sobre Epstein
Ya son 4 los muertos este martes por fuego israelí en Gaza en varios ataques (entre ellos un bebé de 3 años)
Designan a Daniela Cabello como ministra de Turismo
Excarcelación de presos políticos con doble nacionalidad en Venezuela: Inicia una nueva fase de liberaciones
(VIDEO) Palestina 11 mil años de historia: Colono israelí, tú no eres israelita, la israelita soy yo, semita-palestina
Trump: "Quiero convertir a Canadá en el estado número 51, Groenlandia será el 52, Venezuela puede ser el 53"
Destacan en Italia llamado de León XIV a un diálogo entre EEUU y Cuba
"Aún no lo hemos debatido", dice Trump sobre los recursos que recibiría Venezuela por la venta del petróleo
Marcha en República Dominicana
Con Caracoles y Abril: marcha del Copelo a la estatua de Caamaño por la libertad del presidente Maduro y Cilia Flores
Gremio universitario celebra un paso hacia la justicia
Liberado el profesor Pedro Fernández, colaborador activo de los programas de salud de Apula–IPP
México mantendrá ayuda a Cuba pese a aranceles de EEUU
Quieren entregarle lo que los petroleros estadounidenses le estaban exigiendo a Donad Trump
(VIDEO) Jesús Superlano: estamos contra la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela
Plan Comunal del Café logra cosecha histórica y exportación al mundo
American Airlines prepara su regreso a Venezuela tras más de cinco años de ausencia
"Nueva Ley de Hidrocarburos busca inversión rentable sin ceder soberanía en el subsuelo", afirma Rodolfo Sanz
Trump dice que habla con autoridades de Cuba y prevé acuerdo
INAMEH reporta lluvias con descargas eléctricas se prevén en occidente y zona andina
(VIDEOS) Venezuela exporta el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo
Gustavo Dudamel gana dos premios Grammy por su trabajo en el álbum Yanga
Familia mexicana lleva dos meses encerrada en su casa de Mineápolis por miedo al ICE
Identifican a los agentes que dispararon a Alex Pretti. Jesús Ochoa y Raymundo Gutiérrez
Gustavo Petro llegó a Washington para la reunión con Donald Trump
Derechista Laura Fernández gana la Presidencia de Costa Rica
"Una ofensa por parte del Estado venezolano"
Docentes de Lara denuncian pagos insuficientes de prestaciones tras 17 meses de espera
Excarcelan al defensor de DDHH Javier Tarazona tras cuatro años y siete meses detenido
Gaceta Oficial 43.295 miércoles 14 de enero 2026
EEUU: denuncian a Trump y su terrorismo de Estado desde Washington
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
Todos dejan que el fascismo avance.
(VIDEO) Milei, el socio del fascismo
Quieren entregarle lo que los petroleros estadounidenses le estaban exigiendo a Donad Trump
(VIDEO) Jesús Superlano: estamos contra la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela
Y al proceso de entrega que se está desarrollando, en este momento.
(VIDEO) Pedro Eusse: ratificamos nuestra categórica condena a la agresión imperialista
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea
CNP Caracas pide amnistía sin condicionamientos y fin a la censura
(VIDEO) Venevisión informa que su señal en sistemas TDA y FTA no están presentes en Venezuela
MPPCI articula estrategias de comunicación en defensa de la verdad
CNP rechaza "presiones y amenazas" a Venevisión
Ministro Padrino López confirma uso de Inteligencia Artificial y nuevas armas en ataque del 3-E contra Venezuela
Revise noticias similares en la sección:
Medios de Comunicación
Estados Unidos
Bill y Hillary Clinton ceden en la investigación de la Cámara sobre Jeffrey Epstein y aceptan testificar
'Inmigración Fuera' en los Grammy: Cantantes Bad Bunny, Billie Eilish y otros usan discursos para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump.
Según La Nación
Argentina compró $ 808 millones a Estados Unidos para pagar intereses al Fondo Monetario Internacional
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad anuncia el inicio del proceso de captación, selección y admisión para el período II-2026
Gobierno Bolivariano garantiza el retorno de más de 170 connacionales
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad