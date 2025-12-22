Crisis de hospitalaria y de salud en Ecuador: Le entregaron el cuerpo de su bebe muerta en una cajita de cartón

Madre llora a su hija en soledad que yace dentro de la caja de cartón que le entregó el hospital Credito: Agencias

Una caja de cartón como ataúd: El drama de una madre indígena que desnuda la agonía de la salud en Ecuador

MORONA SANTIAGO. – Para Yawa Sumpa Puar Alexandra, el 29 de noviembre de 2025 no solo fue el día en que perdió a su hija de apenas un mes; fue el inicio de una peregrinación solitaria y humillante que ha conmocionado a toda una nación. Su historia es el rostro más crudo de un sistema sanitario que, bajo la sombra de los recortes y la ineficiencia, ha comenzado a tratar la vida —y la muerte— como un trámite administrativo.

Crónica de un desamparo: Entre el duelo y la caja de cartón

El calvario de Yawa comenzó en el Hospital General de Macas. Su bebé ingresó una noche antes por una insuficiencia respiratoria y, en cuestión de pocas horas, falleció. En medio del choque emocional, la respuesta de la plantilla médica fue el primer golpe de realidad: debía buscar un ataúd por sus propios medios.

A cientos de kilómetros de su comunidad, sin dinero y con un limitado dominio del español, Yawa se vio atrapada en un laberinto de indiferencia. Salió a las calles de Macas a pedir ayuda, pero al no tener recursos, regresó al hospital con las manos vacías. Allí la esperaba una escena que difícilmente podrá borrar: el cuerpo de su hija depositado en una caja de cartón sellada con cinta adhesiva, con un mensaje escrito en azul: "Trátese con cuidado".

Cargar ese improvisado féretro fue su particular viacrucis. Sola, con la caja a cuestas, caminó hasta el parque principal de Macas para esperar una camioneta. Luego, enfrentó tres horas de viaje por caminos difíciles hasta la ciudad de Taisha, donde finalmente la municipalidad se conmovió de su situación, brindándole un ataúd digno y el vuelo de avioneta necesario para regresar a su hogar en lo profundo de la Amazonía.

El drama social: Muertes evitables y racismo estructural

El caso de Yawa no es un evento aislado en Morona Santiago. En abril de este mismo año, la provincia ya había enterrado a 10 niños que murieron por leptospirosis, una enfermedad transmitida por roedores que es totalmente tratable con antibióticos básicos. Sin embargo, la falta de medicinas y la barrera lingüística convirtieron una infección curable en una tragedia colectiva.

Expertos y periodistas locales señalan que existe un "racismo estructural" contra las poblaciones indígenas. El hecho de que una madre sea despachada con un bebé muerto en un cartón refleja una deshumanización sistemática donde las áreas de trabajo social de los hospitales simplemente dejan de funcionar para los más desfavorecidos.

La salud: El "agujero negro" del presupuesto estatal

Mientras estas tragedias ocurren en la selva, en las oficinas de Quito las cifras explican el porqué del desastre. En este diciembre de 2025, Ecuador enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes:

Recortes letales: El presupuesto de salud bajó de 3.219 millones de dólares en 2023 a 2.798 millones en 2025.

Abastecimiento fantasma: Los hospitales operan con apenas un 45% de medicamentos básicos. En Guayaquil, se ha denunciado la muerte de neonatos por el uso de insumos contaminados, una medida desesperada ante la falta de materiales que cuestan apenas un dólar.

Ejecución mínima: A pesar de la emergencia, para mediados de año solo se había utilizado el 34,6% del presupuesto de inversión, dejando a los médicos trabajando "con las uñas".

La indignación por estas muertes pasó factura al gobierno de Daniel Noboa. El pasado 16 de noviembre, los ecuatorianos rechazaron masivamente sus propuestas en una consulta popular. La razón principal, según analistas, fue el hartazgo por el desabastecimiento hospitalario. En un país que ya no tiene insulina ni analgésicos, el miedo a morir por falta de atención superó incluso al miedo por la inseguridad ciudadana.

El viaje de Yawa con su caja de cartón es hoy la denuncia más potente contra un Estado que ha fallado en su promesa más básica: proteger la vida. Mientras el gobierno rotó cinco ministros de salud en 20 meses, las familias más pobres siguen quedando a merced de prestamistas abusivos para comprar una jeringa o, en el peor de los casos, cargando sus duelos en cajas de cartón por los caminos de la selva.