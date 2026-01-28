Suiza congela activos a 36 venezolanos vinculados al oficialismo

28-01-26.-El gobierno de Suiza no solo congeló «todos los activos» que pudiera tener Nicolás Maduro en ese país, sino los de otros 36 venezolanos vinculados al oficialismo, según reveló una investigación de la organización Transparencia Venezuela.

Tras la captura de Maduro y Cilia Flores, las autoridades helvéticas anunciaron la medida con efecto inmediato: «Si se descubre que algún activo es de origen ilícito, Suiza hará todo lo posible para garantizar que beneficie a la población venezolana», informó en su cuenta en X.

Transparencia Venezuela señaló este martes 27 que Maduro no fue el único al que le impusieron la medida. En la resolución, fechada el 5 de enero, se presenta también una lista de 36 venezolanos cuyas posibles cuentas y bienes en Suiza serán inmovilizados con el propósito de evitar que los “activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza”, se lee en la ordenanza dictada por el Consejo Federal, máximo organismo de Gobierno suizo.

¿Quiénes son esos otros 36 venezolanos objeto de la medida?

Figuran en la lista la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los tres hijos de ella —Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores—, así como su sobrino, Erik Malpica Flores, quien fue el extesorero de Venezuela y ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El excanciller y actual diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza; y la exministra de Turismo y esposa de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Marleny Contreras Hernández, también fueron objeto de la congelación de bienes, por ser considerados “personas políticamente expuestas”. Lo mismo que el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; y su primo, Diego Salazar, quien se encuentra detenido en Venezuela por su participación en hechos de corrupción.

Otros nombres que figuran en la lista suiza son los empresarios Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Gurruceaga y Pedro Trebbau López, directivos de la firma Derwick Associates; Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, quienes fueron viceministros de Energía Eléctrica de Hugo Chávez; Alejandro Andrade, extesorero de la Nación y expresidente Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes); Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, propietarios de Globovisión.

Puedes leer el informe completo en Transparencia Venezuela.