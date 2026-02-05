Venezuela le dice a China que los precios del petróleo no serán fijados por Estados Unidos

y busca tranquilizar a la inversión tras la captura de Maduro

5 de febrero de 2026.-Venezuela ha asegurado a Pekín que el precio de su petróleo no será determinado por Estados Unidos y que la inversión china en el país sudamericano se mantiene segura, según medios estatales, informó CNBC.com.

En una conferencia de prensa el martes, Remigio Ceballos, embajador de Venezuela en China, desestimó los informes de que Washington influiría en el precio que China paga por el crudo venezolano, afirmando que Caracas no acataría los acuerdos estadounidenses.

El Wall Street Journal informó el mes pasado que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba considerando ejercer control sobre la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), incluyendo la reducción de los precios a 50 dólares por barril.

"En cuanto al precio del petróleo, Venezuela no acatará los acuerdos de Estados Unidos ni de otros países. Tenemos derecho a tomar decisiones independientes, y los precios del petróleo se determinarán con base en los precios del mercado internacional", declaró Ceballos.

Los comentarios se produjeron aproximadamente un mes después de que Estados Unidos capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar sorpresa, y avanzara para afirmar su influencia sobre su sector petrolero a través de sanciones y ventas de petróleo negociadas.

China, que ha absorbido gran parte de las exportaciones de crudo venezolano con grandes descuentos debido a las sanciones estadounidenses, ha condenado el ataque militar estadounidense contra Venezuela y ha exigido la liberación de Maduro.

Ceballos describió la captura de Maduro como una "advertencia al mundo entero", pero intentó minimizar el impacto en las relaciones de Venezuela con China. "China y Venezuela son socios de confianza", afirmó, añadiendo que la relación se basa en la confianza mutua y no puede ser influenciada por ningún tercer país.

El embajador también aseguró que la inversión china en Venezuela será segura. "Las empresas chinas que operan en Venezuela y las inversiones de otros países han continuado avanzando con normalidad. No solo el sector petrolero, sino todas las áreas de cooperación no se verán afectadas".

La captura de Maduro ha alimentado la preocupación sobre el futuro de la inversión china en Venezuela, ya que Pekín ha sido uno de los pocos actores extranjeros activos en el país sudamericano, un vacío que llenó después de que las sanciones estadounidenses limitaran la participación estadounidense.