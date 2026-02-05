Irán incauta 2 buques petroleros con 6 mil 300 barriles en el Golfo Pérsico

Buque petrolero en el Golfo Pérsico

5 de febrero de 2026.- Irán incautó dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico este jueves, reportó la televisión estatal, alegando que las embarcaciones traficaban combustible. El informe no proporcionó la nacionalidad de los buques ni indicó bajo qué bandera navegaban.



El general Heidar Honarian Mojarrad, un comandante regional de la marina de la Guardia Revolucionaria, informó que los petroleros transportaban alrededor de 1 millón de litros de combustible (aproximadamente 6 mil 300 barriles), incluyendo diésel, y fueron incautados cerca de la isla Farsi y trasladados a Bushehr.



Quince miembros de la tripulación a bordo de los dos petroleros están "bajo custodia de los cuerpos judiciales", afirmó, sin proporcionar sus nacionalidades.



Irán ocasionalmente incauta embarcaciones que transportan petróleo por cargos similares en la región. En diciembre, incautó un petrolero extranjero cuando viajaba por el estratégico Estrecho de Ormuz, deteniendo a 16 tripulantes. También había incautado un barco en la misma zona en noviembre.