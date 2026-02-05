Llegó a La Guaira dotación de medicamentos de alto costo para pacientes oncológicos

Medicinas llegan a Maiquetía

5 de febrero de 2026.- Arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, una importante dotación de medicamentos de alto costo destinados a pacientes oncológicos y trasplantados.



El equipo de "Juntos Todo es Posible" subrayó que el cargamento incluye insumos vitales como inmunosupresores, fundamentales para prevenir el rechazo de órganos y garantizar la continuidad de los tratamientos de los venezolanos.



Con la disponibilidad de estos fármacos, la corporación "Juntos Todo es Posible" reafirma su propósito de ofrecer soluciones de alta especialidad. Este avance permite el cumplimiento de los protocolos médicos completos, brindando tranquilidad a las familias y asegurando la continuidad de tratamientos que, por su naturaleza, no pueden ser interrumpidos.



Esta acción se suma a los esfuerzos permanentes por robustecer el sistema de salud pública, garantizando que los insumos más complejos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan, manifestaron las autoridades de salud.