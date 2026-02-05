Irán confirma conversaciones con EEUU sobre la cuestión nuclear

El canciller iraní, Abbas Araghchi

5 de febrero de 2026.- El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó que las conversaciones nucleares con Estados Unidos se celebrarán el próximo viernes 6 de febrero alrededor de las 10 de la mañana hora local en Mascate, capital de Omán. “Agradezco a nuestros hermanos omaníes por haber hecho todos los arreglos necesarios“, se lee al final de la publicación del diplomático en su cuenta oficial en red social X.



La reactivación de este acercamiento ocurre tras un período de tensiones y reportes que sugerían un colapso en las negociaciones. Según informes recientes, la mediación de nueve países de Oriente Medio fue decisiva para evitar una ruptura definitiva.



Estos líderes regionales expresaron a la Administración de Donald Trump su preocupación ante una posible escalada militar, exhortando a Washington a priorizar la vía diplomática para resolver las diferencias sobre el programa atómico.



En esta misma línea, el asesor diplomático de la presidencia de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, subrayó recientemente que un pacto sobre el programa nuclear iraní es fundamental para el progreso económico de Teherán y para reforzar la estabilidad regional. En el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, el funcionario manifestó el deseo de su país de no presenciar una nueva confrontación en la región.



A pesar de la disposición al diálogo, el Gobierno iraní no aceptará incluir temas ajenos al expediente nuclear, rechazando cualquier intento de Washington por introducir en la agenda su programa de misiles o asuntos de política regional.



“Para que esas conversaciones sean significativas tendrán que incluir ciertas cosas, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, y eso incluye su patrocinio a organizaciones terroristas en toda la región, y eso incluye el programa nuclear, y eso incluye el trato a su propio pueblo“, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.



Teherán ha advertido que la insistencia en ampliar el marco de la negociación podría poner en riesgo los acuerdos alcanzados para esta cita en Mascate. Por su parte, la Administración estadounidense ha mantenido una postura de presión, alternando la oferta de un acuerdo con advertencias sobre opciones militares en caso de no concretarse resultados.



Aunque inicialmente la Casa Blanca rechazó modificar el formato bilateral original (con Estambul, Türkiye como sede), el trabajo de la diplomacia iraní y el respaldo del Consejo de Seguridad Nacional permitieron consolidar el encuentro.



Antes de confirmarse las conversaciones de este viernes, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán adelantó el martes 3 de febrero que se estaba elaborando un plan para celebrar negociaciones, y que se mantenían las consultas para definir la sede del encuentro.



En ese momento, la Cancillería enfatizó además que Türkiye, Omán y otros países habían manifestado su disposición para acoger las negociaciones, al tiempo que señalaron que ese apoyo resulta “sumamente importante“ para Teherán.