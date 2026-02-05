El Gobierno Bolivariano impulsa el diálogo nacional interreligioso

5 de febrero de 2026.El Gobierno Bolivariano ha dado inicio formal a las jornadas de acercamiento con las diversas expresiones de fe que convergen en el país. Atendiendo al llamado del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado miércoles, se instaló en la ciudad de Caracas la primera mesa de trabajo del Diálogo Nacional Interreligioso, informó Prensa VARC.



La jornada, coordinada por el viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos, se desarrolló bajo un clima de respeto mutuo y escucha activa. El propósito central de este encuentro es la creación de una plataforma sólida de valores compartidos que sirva como cimiento para la paz duradera y la estabilidad del país.



Durante la sesión, los representantes de las distintas comunidades religiosas coincidieron en la importancia de elevar el debate público hacia una dimensión de ética y solidaridad.

