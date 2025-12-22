Polémica en EE. UU.: Denuncian la eliminación de fotos de Trump en los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein

Denuncian manipulación y eliminación de fotografías que implican a Trump en escándalo de abuso sexual a menores de Epstein Credito: Agencias

El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos se encuentra bajo fuego cruzado tras la reciente publicación de miles de documentos vinculados al fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Los legisladores demócratas han denunciado formalmente la eliminación de material visual clave, específicamente una fotografía que vinculaba al presidente Donald Trump con el círculo íntimo de Epstein.

El "Archivo 468": La foto de la discordia

El sábado, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigió explicaciones tras detectar que la imagen identificada como "Archivo 468" desapareció del portal oficial pocas horas después de ser publicada el viernes por la tarde.

Según reportó The Associated Press (AP), la fotografía mostraba a Donald Trump junto a su esposa Melania, el propio Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (quien cumple condena por tráfico sexual). La imagen fue hallada originalmente por investigadores dentro de un cajón del escritorio de Epstein durante los allanamientos a sus propiedades.

Acusaciones de "Encubrimiento" y falta de transparencia

Los demócratas en el Congreso no tardaron en reaccionar, calificando la acción como un intento de protección política desde la Casa Blanca.

Crítica directa: El Comité de Supervisión etiquetó a la fiscal general, Pam Bondi, solicitando aclaraciones urgentes. "¿Qué más se está ocultando? El público estadounidense necesita transparencia total", cuestionaron en redes sociales.

Postura del Senado: El líder de la minoría, Chuck Schumer, fue más allá al sugerir que esto podría ser "uno de los mayores encubrimientos en la historia de EE. UU.", cuestionando cuánta información adicional ha sido filtrada antes de llegar al ojo público.

La respuesta del Departamento de Justicia

Ante el revuelo, el DOJ publicó un comunicado en su sitio web justificando la edición de los archivos. La agencia alegó que, debido a los estrictos plazos impuestos por el Congreso para la desclasificación, se realizaron "esfuerzos razonables" para proteger información sensible y la privacidad de víctimas o individuos privados.

Incluso, la agencia habilitó un correo electrónico para que el público reporte archivos que consideren que "no deberían haberse publicado", una medida que los críticos interpretan como una ventana para censurar pruebas comprometedoras.

Incumplimiento de la Ley de Transparencia

La publicación de estos registros es resultado de la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, una normativa federal impulsada por los representantes Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano).

Khanna denunció este diciembre de 2025 que el DOJ ha fallado en cumplir con la ley, señalando que, además de la eliminación de fotos, existen documentos de testimonios ante el Gran Jurado que fueron entregados totalmente tachados (redactados), imposibilitando su lectura.

Aunque Donald Trump ha intentado distanciarse del caso Epstein en años anteriores calificándolo de una "maniobra de distracción", la aparición de estas fotografías —y su posterior eliminación oficial— reaviva el debate sobre los vínculos de figuras de alto perfil con la red de tráfico sexual que operó durante décadas.