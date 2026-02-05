Presidenta encargada designó padrinos para las regiones

Presidenta (E) Delcy Rodríguez junto a ministros

5 de febrero de 2026.- La presidenta encargada Delcy Rodríguez, designó este miércoles a varios padrino en distintas regiones del país con el fin de fortalecer y consolidar las seis mil comunas de toda Venezuela.



En ese sentido, la mandataria nacional nombró al ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, y a la ministra para el Turismo, Daniella Cabello, como padrinos de la Región Oriente.



Mientras que en Los Llanos, los padrinos serán el ministro para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, y del ministro para la Juventud Sergio Lotartaro.



Por su parte, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, será el padrino de la región de Los Andes y al ministro para el Desarrollo Minero Ecológico Héctor Silva como el padrino de la Región Guayana.



Por último, Delcy Rodríguez designó al ministro para la Alimentación, MG Carlos Leal Tellería, como padrino de la región centro-occidental de la nación.



"Aquí está Occidente, Centro Occidente, Guayana, Centro, Los Llanos, Los Andes y Oriente en una sola economía", expresó la presidenta encargada de Venezuela, al tiempo que aseguró que "está naciendo el nuevo modelo económico y es el modelo del pueblo".