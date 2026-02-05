Cicpc desarticula red de nuevas sustancias psicoactivas en La Guaira

5 de febrero de 2026.-La División de Investigaciones Contra Drogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), incautó 402,46 gramos de sustancias controladas y desarticuló una red de narcotráfico en el estado La Guaira, tras dos meses de pesquisas intensivas, informó Prensa MPPRIJP.

En un allanamiento, los funcionarios descubrieron un inmueble usado como laboratorio para preparar "cocaína rosa" o "tusi": una compleja mezcla de fenetilaminas psicodélicas, ketamina, metanfetamina, cocaína, opioides y otras nuevas sustancias psicoactivas.

Esta droga se distribuía en eventos nocturnos y fiestas con música electrónica del estado.

El operativo también resultó en la incautación de un revólver calibre .38 mm y un teléfono celular.

El análisis del dispositivo móvil reveló puntos de venta específicos y proveedores en urbanizaciones del oeste de Caracas, datos clave para identificar a otros miembros de la red.

Estas acciones refuerzan el compromiso del Cicpc contra el tráfico y consumo de psicotrópicos, protegiendo a la juventud de las NSP.