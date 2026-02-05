Trump arremetió contra la periodista de CNN Kaitlan Collins en el Salón Oval: "eres la peor reportera, nunca vi una sonrisa en tu cara"

Kaitlan Collins, periodista de CNN, ya Trump la la había ofendido con anterioridad, llamándola "estúpida y desagradable" Credito: Agencias

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump arremetió el martes en el Salón Oval contra la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, a quien calificó como "la peor periodista" y reprendió por no sonreír mientras esta intentaba preguntarle sobre la más reciente publicación de archivos vinculados al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

"Eres tan mala. CNN no tiene rating por culpa de gente como tú", dijo sarcástico el magate desde su escritorio. "Te conozco hace diez años; no creo haber visto nunca una sonrisa en tu cara", agregó.

Collins señaló que estaba preguntándole al presidente sobre las víctimas de agresión sexual de Epstein, pero Trump la interrumpió. "¿Sabes por qué no sonríes? Porque sabes que no estás diciendo la verdad", afirmó el magnate.

Esta no es la primera vez que el republicano se dirige a periodistas mujeres con ataques e insultos; el año pasado, por ejemplo, interrumpió a una reportera de Bloomberg News gritándole: "¡Silencio! ¡Silencio, cerda!".

Kaitlan Collins. Fuente: X

Antecedentes contra Collins

Collins, jefa de corresponsales de la Casa Blanca de CNN, es una figura conocida para Trump, a quien ha cubierto de manera exhaustiva desde 2016, antes del inicio del primer mandato del magnate. En diciembre, el presidente la atacó en una publicación en Truth Social, donde escribió: "Caitlin Collin’s de Fake News CNN, siempre estúpida y desagradable".

Más temprano durante la conferencia de prensa, Trump había respondido con calma dos preguntas de Collins sobre la publicación de documentos vinculados a la investigación del gobierno federal sobre el financista y examigo del presidente. Sin embargo, cuando Collins formuló una tercera pregunta sobre las víctimas de Epstein, Trump pasó al ataque.

Poco después del cruce en el Despacho Oval, CNN emitió un comunicado en el que calificó a Collins como "una periodista excepcional", que informa "con verdadera profundidad y tenacidad". Se trató del mismo comunicado que la cadena ha difundido en ocasiones anteriores; Trump ha señalado a Collins tantas veces que el canal mantiene preparada su defensa de la periodista.

Mientras los periodistas eran escoltados fuera del Despacho Oval el martes, se pudo oír al presidente decirle al senador republicano John Barrasso, de Wyoming, "¡ella nunca sonríe!", mientras señalaba hacia la prensa.

Historial de insultos

Ya el año pasado, el magnate había arremetido contra una periodista al ser cuestionado en torno al caso Epstein.

Cuando Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, le preguntó a bordo del avión presidencial sobre la mención de su nombre en correos electrónicos del delincuente sexual, Trump le respondió con el infame "silencio, cerdita!", que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó un fuerte rechazo entre los colegas de la periodista.

Poco después, el presidente arremetió contra otra reportera durante una sesión de prensa en su residencia de Florida centrada en la verificación de antecedentes de afganos en Estados Unidos.

El pasado noviembre, dos soldados de la Guardia Nacional norteamericana fueron baleados cerca de la Casa Blanca y las autoridades vincularon como atacante a un ciudadano de Afganistán que llegó al país tras la retirada abrupta de las fuerzas estadounidenses de ese país en 2021.

La periodista le preguntó a Trump por qué culpaba a su predecesor, Joe Biden, cuando algunos miembros de su propio gobierno habían dicho que los afganos reasentados habían sido sometidos a un proceso de revisión de antecedentes exhaustivo.

"¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?", la interrumpió el magnate. "Porque ellos los dejaron entrar", respondió Trump, mostrando una foto de un avión militar estadounidense lleno de personas que huían mientras las autoridades talibanes retomaban el poder.

Vinieron "junto con miles de otras personas que no deberían estar aquí, y solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida", agregó Trump.