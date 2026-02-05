Delcy Rodríguez anuncia plan de sustitución de importaciones en rubros de la canasta de alimentación

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un «Plan de Sustitución Estratégica de Importaciones», en rubros de la canasta de alimentación.

Durante su participación en el Encuentro Nacional de Economía Popular, este miércoles 4 de febrero, Rodríguez aseveró que este plan es «una de las columnas medulares» del proyecto económico implementado por el Ejecutivo nacional.

La mandataria detalló que hay cinco productos que entrarán en el plan de sustitución: maíz amarillo, arroz, café, soya y caraotas negras.

En ese sentido, subrayó que en el país ya inició una siembra masiva de arroz y soya. Asimismo, dijo que ya se realizan exportaciones de café proveniente de la producción comunal.

«Hay que aplicar el modelo del Plan Café, quitar los intermediarios, quitar los especuladores, los gestores y garantizar el precio justo para nuestros productores», dijo.

Durante el evento, el ministro de Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Ángel Prado, informó que presentará un balance de los próximos avances en la producción de rubros como el maíz amarillo, arroz, leguminosas, café y soya.