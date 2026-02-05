Trump: "Nosotros junto a Venezuela tenemos el 68 % del petróleo del mundo"

5 de febrero de 2026.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró el potencial energético que posee Venezuela, un mes después de la agresión militar que terminó con el secuestro del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.



"Tienen más petróleo que casi nadie excepto nosotros. Y por cierto, nosotros y ellos, en conjunto, poseemos el 68 % del petróleo del mundo", aseveró durante el National Prayer Breakfast, un evento que reúne a políticos, religiosos y empresarios en Washington.



No obstante, indicó que actualmente EE.UU. mantiene una "gran relación" con Caracas, que ha permitido el actual envío de 50 millones de barriles de petróleo hacia Houston. "No creo que haya habido nunca nada parecido", dijo al respecto.

