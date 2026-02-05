El régimen de Donald Trump da un gran paso para facilitar el despido de 50.000 empleados federales

Una nueva norma de la Oficina de Gestión de Personal despojaría a los empleados gubernamentales de carrera de sus protecciones laborales de larga data.

5 de febrero de 2026.-La Oficina de Administración de Personal emitió una norma final que permite a la administración ampliar la designación para empleados de alto rango cuyo trabajo se centra en la implementación de las políticas del presidente. Estos empleados ya no estarían sujetos a las antiguas normas para el despido de empleados federales, informó CNBC.com.

La medida recategorizaría a los empleados de carrera, quienes durante décadas han gozado de sólidas protecciones laborales, como la posibilidad de apelar los despidos ante una junta independiente. Con su nuevo estatus, se les privaría de esos derechos y recibirían un trato similar al de los nombramientos políticos, quienes pueden ser despedidos con mayor facilidad.

The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre los planes de reclasificación.

La Oficina de Administración de Personal declaró en un comunicado de prensa que el cambio se trataba de una "reforma clave del servicio civil destinada a fortalecer la rendición de cuentas, mejorar el desempeño y consolidar una fuerza laboral federal basada en el mérito".

"Esta norma preserva la contratación basada en el mérito, la preferencia de los veteranos y las protecciones de los denunciantes, al tiempo que garantiza que los altos funcionarios de carrera responsables de promover la agenda del presidente Trump puedan estar sujetos a las mismas expectativas de desempeño que existen en gran parte de la fuerza laboral estadounidense", dijo el director de la OPM, Scott Kupor, en un comunicado.

La norma prohíbe el "clientelismo político, las pruebas de lealtad o la discriminación política" y establece que no puede utilizarse para reformular las leyes vigentes de reducción de personal, según la OPM.

Grupos federales de defensa de los trabajadores criticaron el cambio; uno de ellos afirmó que "no tiene nada que ver con restablecer el mérito" y que se utilizará para destituir a trabajadores que no sigan la agenda del presidente Donald Trump.

"Esta nueva designación puede utilizarse para destituir a empleados federales de carrera expertos que priorizan la ley y el servicio al público sobre la lealtad ciega, y reemplazarlos con simpatizantes políticos que cumplirán incondicionalmente las órdenes del presidente", declaró la Asociación para el Servicio Público, una organización sin fines de lucro, en un comunicado.

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, el sindicato más grande que representa a los trabajadores federales, afirmó que la nueva norma abriría directamente la puerta al clientelismo político, tendría un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y debilitaría las protecciones contra las represalias por denunciar irregularidades.