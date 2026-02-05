Díaz-Canel ratifica disposición de Cuba al diálogo con EEUU sin presiones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

5 de febrero de 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reafirmó este día ante medios nacionales y extranjeros la disposición del Gobierno cubano a sostener un diálogo con Estados Unidos sobre cualquier tema, siempre que se desarrolle sin precondicionamientos, sin presiones y sobre la base del respeto mutuo y la igualdad soberana entre Estados.



“El diálogo bajo presión no es diálogo”, subrayó el jefe de Estado, al insistir en que Cuba está dispuesta a una relación civilizada entre vecinos, pero rechaza de manera categórica los chantajes políticos, las amenazas y las imposiciones como método de negociación; exige respeto a la soberanía cubana y sin abordar temas que consideremos motivo de injerencia, dijo.



Recordó que la relación bilateral está marcada por asimetrías y por la guerra económica imperialista, aunque dentro de EE.UU. siempre ha existido un sector que ha propiciado canales de comunicación y acuerdos para abordar temas como la seguridad, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo, la protección medioambiental y la cooperación en temas científicos y culturales, entre otros.



Estos temas pueden ser parte de la agenda de un diálogo futuro, que tiene sus raíces en la posición histórica de la Revolución Cubana acerca de su relación con los EE.UU.



No odiamos al pueblo de EE.UU. y siempre hemos aprovechado los espacios para incrementar la cooperación con ese país, expresó.



En su intervención, Díaz-Canel explicó que EE.UU. combina la asfixia económica con la amenaza de agresión militar. Dejó claro que Cuba no es un Estado fallido, sino un país que trabaja en medio de vicisitudes que la Casa Blanca no le ha impuesto a ningún otro país durante más de 60 años.