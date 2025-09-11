A pesar de Trump, trabajadores surcoreanos detenidos por Ice en una fábrica de Hyundai, prefirieron dejar EEUU

Más de 300 ciudadanos surcoreanos detenidos durante una redada migratoria la semana pasada en una planta de vehículos eléctricos de Hyundai en el sureste de Georgia (Estados Unidos), están rumbo a su país en un avión fletado por el gobierno de su país, según informó este jueves la cadena FOX.

Los trabajadores fueron liberados de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del sur de Georgia y trasladados en autobús al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, donde los esperaba la aeronave enviada por Corea del Sur, explicó la televisora.

El avión transporta a 330 personas, incluidos 14 inmigrantes chinos y japoneses, de acuerdo a la Cancillería surcoreana.

La repatriación de los trabajadores se da después de su arresto el jueves de la semana pasada en las instalaciones de la Hyundai Motor Group Metaplant America en la ciudad de Ellabell, donde cientos de agentes irrumpieron en vehículos militares todoterreno y detuvieron a unos 475 trabajadores, incluyendo a los surcoreanos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que los trabajadores detenidos ingresaron al país ilegalmente, se quedaron más tiempo del permitido por sus visas o ingresaron con exenciones de visa que no les permiten trabajar.

No obstante, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, defendió que dichos trabajadores no iban a trabajar a largo plazo en EE.UU., sino que estaban allí para instalar la maquinaria necesaria y regresar a Corea del Sur lo antes posible.

La redada ocurrida en la planta de baterías Hyundai, en construcción, ha marcado un punto de tensión entre EE.UU. y Corea del Sur, tanto que el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller surcoreano, Cho Hyun, se reunieron este miércoles en Washington.

Por su parte, el Consulado General de México en Atlanta confirmó que entre los arrestados también hay 26 ciudadanos mexicanos, que se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el suroeste de Georgia, y en el Centro de Detención de Stewart, en el sur del estado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de detener la deportación de los cientos de trabajadores surcoreanos arrestados durante la redada de inmigración en dicha planta de baterías de Hyundai-LG en Georgia, según informó el Financial Times el jueves.

Trump ordenó a los funcionarios "animar" a los trabajadores arrestados en la planta de Georgia a permanecer en el país, informó el FT, citando declaraciones de diplomáticos surcoreanos en una reunión informativa en Washington.

Según el informe, Trump pidió que los trabajadores se quedaran y capacitaran a estadounidenses.

Inicialmente, los trabajadores tenían previsto volar a Seúl el miércoles.

Los informes de los medios surcoreanos mostraron a funcionarios desconcertados por la redada de inmigración, y se vio al presidente Lee Jae Myung expresando reticencia hacia más inversiones en EE.UU. tras la redada de la Administración Trump.

Los funcionarios surcoreanos habían protestado por el hecho de que cientos de trabajadores fueran encadenados y esposados durante la redada, cuyas imágenes fueron publicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. El ofrecimiento de Trump provocó un retraso de un día en la salida de un avión para llevar a los trabajadores a Corea.

El vuelo de los trabajadores a Seúl salió de Atlanta este jueves. De los 330 trabajadores que iban a ser deportados, todos quisieron salir de EEUU, menos uno que prefirió permanecer en EE.UU., dijo el FT, citando un informe de la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Seúl y Washington habían firmado a principios de este año un acuerdo que contemplaba inversiones por cientos de miles de millones por parte de empresas surcoreanas en Estados Unidos.